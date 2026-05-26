Татьяна Ким прокомментировала партнерство RWB с ВТБ: «Начало новой эры»

Глава объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) Татьяна Ким в разговоре с РБК прокомментировала партнерство с ВТБ. По ее словам, сотрудничество с крупнейшим банком страны откроет новую страницу в развитии финансовых услуг в России. Напомним, что ВТБ купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах Wildberries.

В рамках партнерства WB Банк получит готовую инфраструктуру, включающую розничные отделения, сеть банкоматов, а также доступ к кредитным и инвестиционным возможностям. Это позволит существенно сократить время и ресурсы, необходимые для развития финансового направления.

Особое внимание будет уделено разработке новых банковских продуктов для покупателей и продавцов. Команда RWB планирует внедрить в банковские решения ВТБ современные технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы.

Наталья Жирнова