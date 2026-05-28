Юрист Хаминский объяснил, как делится бизнес при разводе

Фото: Динар Фатыхов

Если бизнес начал функционировать в браке, то при разводе он делится пополам. Стоимость такого имущества определяют по общей цене всех ценных бумаг или долей в обществах с ограниченной ответственностью. Об этом «Реальному времени» сообщил юрист Михаил Хаминский.

Однако, если бизнес-проект появился до брака, то он разделу не подлежит, так как считается имуществом, приобретенным до брачных отношений, отметил эксперт.

Также Хаминский подчеркнул, что если один из супругов запустил до брака, например, торговый бизнес, а во время брака его продал и купил на вырученные средства другое производство, то оно на 100% принадлежит экс-владельцу старого проданного проекта.

Аналогичная ситуация, по его словам, обстоит и с инвестированием в ценные бумаги. Если супруг или супруга купили до брака акции и в браке получают от ценных бумаг дивиденды, а на выплаты покупают другие активы или бизнес, то он также закрепляется за владельцем старых акций.

Никита Егоров