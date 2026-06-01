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Россия ограничит поставки косточковых фруктов и винограда из Армении

19:59, 01.06.2026

По данным Россельхознадзора, качество поставок ухудшилось после изменений в системе управления сельским хозяйством республики

Россия ограничит поставки косточковых фруктов и винограда из Армении
Фото: Динар Фатыхов

Россия временно ограничивает ввоз из Армении косточковых фруктов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда. По данным Россельхознадзора, в ходе проверок регулярно выявляются продукты, не соответствующие требованиям Евразийского экономического союза.

По данным ведомства, качество поставок ухудшилось после изменений в системе управления сельским хозяйством Армении.

В связи с этим с 2 июня вводятся временные ограничения на ввоз этих продуктов. Также ограничения распространяются на транзит этой продукции через страны ЕАЭС.

Ранее подобные ограничения были наложены на поставки свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, рыбы, цветов из республики, а также минеральной воды «Джермук».

Наталья Жирнова

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