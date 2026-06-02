Компания в Татарстане выплатила свыше 133 млн рублей налогов после проверки

Директор фирмы использовал поддельные документы о работе с 27 партнерами, чтобы не платить НДС и налог на прибыль

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела о налоговом уклонении предприятие полностью погасило задолженность перед бюджетом. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Как выяснили следователи, с 2021 по 2024 год директор фирмы использовал поддельные документы о работе с 27 партнерами, чтобы не платить НДС и налог на прибыль. По итогу расследования стало ясно, что глава организации с учетом пеней и штрафов задолжал государству более 133 миллионов рублей.

После предъявления доказательств предприятие полностью погасило задолженность. В связи с возмещением ущерба следователь принял решение о прекращении уголовного дела.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова