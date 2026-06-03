США планируют пошлины для 60 стран за использование принудительного труда при создании товаров

Среди стран названы государства Евросоюза, а также Великобритания, Канада, Аргентина, Мексика, Китай, Япония, Россия и другие

Управление торгового представителя США заявило о намерении ввести специальную импортную пошлину в отношении ряда стран, сообщает «Ъ». Мера связана с тем, что 60 государств мира импортируют товары, созданные с использованием принудительного труда, и это ставит американскую экономику в неравное конкурентное положение.

Среди стран, на которые может распространиться новая мера, названы государства Евросоюза, а также Великобритания, Канада, Аргентина, Мексика, Китай, Япония, Россия и другие. Размер предлагаемой импортной пошлины составит от 10 до 12,5%.



В управлении опираются на положения раздела 307 закона о тарифах 1930 года, где дано определение понятия «принудительный труд». Согласно документу, таковым считается любая работа или услуга, которая требуется от человека под угрозой наказания за ее невыполнение и на выполнение которой работник не согласился добровольно.

Наталья Жирнова