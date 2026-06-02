Молодежь Казани сможет выбрать лучшего работодателя

За титул будут соревноваться 76 компаний из различных отраслей

Фото: Артем Дергунов

В Казани молодым людям предлагают выбрать лучшего работодателя. Это конкурс, который проводится второй год подряд в преддверии Дня молодежи.

В этом году за титул лучшего работодателя для молодежи Казани будут соревноваться 76 компаний из различных отраслей, включая строительство, промышленность, образование, сферу услуг и информационные технологии. В категории малого бизнеса (до 100 сотрудников) участвуют 22 компании, в категории среднего бизнеса (от 100 до 500 сотрудников) — 19 компаний, а в категории крупных работодателей (более 500 сотрудников) — 35 компаний, где отмечается самая высокая конкуренция.

Проголосовать могут молодые казанцы, которым сейчас от 18 до 27 лет. Они выберут компании, в которых им хотелось бы начать свою карьеру или продолжить профессиональный рост.



Голосование продлится по 19 июня. Отдать свой голос можно на сайте конкурса. Победителей в трех категориях объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится накануне Дня молодежи 27 июня в экстрим-парке «Урам».

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Никита Егоров