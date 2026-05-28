Россия вводит ограничения на поставки овощей и ягод из Армении с 30 мая

Запрет носит временный характер, заявили в Россельхознадзоре

С 30 мая в России вводятся временные ограничения на поставки свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Решение принято до разработки специального алгоритма контроля безопасности экспортируемой продукции.

— Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — сказано в официальном сообщении Россельхознадзора.

В период с 21 по 27 мая Россельхознадзор провел инспекцию предприятий Армении, в ходе которой в тепличных комплексах обнаружены карантинные объекты, опасные для стран ЕАЭС. Это подтверждается систематическими случаями выявления нарушений при ввозе продукции — за текущий год зафиксировано 181 нарушение.

Дополнительно установлено, что значительная часть плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими компаниями с неустановленной формой собственности, которые уклоняются от прохождения карантинного фитосанитарного контроля.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил с 22 мая ввоз цветов из Армении, а также минеральной воды «Джермук». Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал эти ограничения «рабочими моментами».



Наталья Жирнова