РЖД запустит оплату проезда по лицу и цифровым рублем

Соглашение между РЖД и ВТБ о развитии современных механизмов оплаты услуг подписано на ПМЭФ-26

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Соглашение о развитии современных механизмов оплаты услуг РЖД подписали на ПМЭФ-26 заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Первое, о чем договорились партнеры, — внедрение цифрового рубля. Новую форму национальной валюты можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами.

Второе направление касается биометрии — возможности оплаты без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. Банк поможет РЖД внедрить такие сервисы, чтобы ускорить посадку на поезда.

Третье — глубокая интеграция с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей. Это позволит перевести все расчеты внутри системы РЖД и их дочерних компаний полностью на российское оборудование и ПО, что важно для безопасности критических данных.

