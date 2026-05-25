Набережные Челны увеличили финансирование поддержки бизнеса до 22,5 млн рублей
На 2026 год из этой суммы выделят 7,03 млн рублей
Исполнительный комитет Набережных Челнов внес изменения в муниципальную программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2024—2027 годы.
Согласно документу, общий объем финансирования программы составит 22,5 млн рублей. Распределение средств по годам выглядит следующим образом:
- 2024 год — 2,3 млн рублей;
- 2025 год — 9,05 млн рублей;
- 2026 год — 7,03 млн рублей;
- 2027 год — 4,08 млн рублей.
Планируется проведение выставки в рамках итогового заседания Горсовета, ожидается участие 40—45 предприятий ежегодно. Основная цель мероприятия — развитие кооперационных связей между предприятиями города.
Напомним, что ранее КАМАЗ отменил четырехдневный график работы до августа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».