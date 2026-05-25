Новости промышленности

05:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Набережные Челны увеличили финансирование поддержки бизнеса до 22,5 млн рублей

19:51, 25.05.2026

На 2026 год из этой суммы выделят 7,03 млн рублей

Набережные Челны увеличили финансирование поддержки бизнеса до 22,5 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный комитет Набережных Челнов внес изменения в муниципальную программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2024—2027 годы.

Согласно документу, общий объем финансирования программы составит 22,5 млн рублей. Распределение средств по годам выглядит следующим образом:

  • 2024 год — 2,3 млн рублей;
  • 2025 год — 9,05 млн рублей;
  • 2026 год — 7,03 млн рублей;
  • 2027 год — 4,08 млн рублей.

Планируется проведение выставки в рамках итогового заседания Горсовета, ожидается участие 40—45 предприятий ежегодно. Основная цель мероприятия — развитие кооперационных связей между предприятиями города.

Напомним, что ранее КАМАЗ отменил четырехдневный график работы до августа.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьБизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также