Глава Минэкономики Татарстана поздравил жителей республики с Днем российского предпринимательства

Каждый бизнесмен вносит значительный вклад в развитие экономики страны

Фото: Артем Дергунов

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов поздравил татарстанцев с Днем российского предпринимательства. В своем поздравлении он подчеркнул, что данный праздник посвящен тем, кто своим трудом, большой отдачей и ответственностью, а также целеустремленностью вносит значительный вклад в развитие экономики.

— Российское предпринимательство в настоящее время характеризуется высоким уровнем профессионализма и стратегического мышления. Каждый из вас, независимо от масштабов деятельности, вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Ваши усилия обеспечивают занятость граждан, насыщают рынки качественными товарами и услугами, формируют здоровую конкурентную среду и способствуют укреплению экономической самодостаточности государства, — сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Он также пожелал предпринимателям Татарстана сохранять деловой энтузиазм, постоянно совершенствовать свои компетенции и смело расширять горизонты возможностей, устойчивого делового климата и честной конкуренции.

— Пусть именно ваш бизнес остается стабильным, прибыльным и приносит вам искреннее удовлетворение от достигнутых результатов, — подчеркнул Шагиахметов.

Глава Минэкономики республики добавил, что в Татарстане открыты особые возможности для начала и развития своего дела для участников СВО, вернувшихся к гражданской жизни, и членов их семей. Мы гордимся их успехами, искренне желаем удачи в новых начинаниях, резюмировал Шагиахметов.

Ранее сообщалось, что в России количество субъектов МСП достигло 7 млн.

Никита Егоров