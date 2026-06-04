ЕС готовит пакет поддержки для Армении в 50 млн евро на фоне ограничений на экспорт в Россию

ЕС оказывает и практическую поддержку: в ближайшее время ожидается поставка партии цветов в Латвию, после чего возможны дальнейшие поставки

Евросоюз готовит пакет финансовой поддержки Армении на фоне ограничений на ввоз в Россию ряда армянских товаров. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По ее словам, первоначальный пакет помощи составит более 50 млн евро и будет предоставлен в виде немедленного финансирования. Фон дер Ляйен отметила, что решение связано с ограничениями со стороны России на ввоз отдельных видов армянской продукции, которые в Еврокомиссии расценивают как экономическое давление.

Она также сообщила, что ЕС оказывает практическую поддержку отдельным секторам экономики Армении, включая цветочную промышленность. В частности, в ближайшее время ожидается поставка партии цветов в Латвию, после чего возможны дальнейшие поставки. Напомним, что с 22 мая Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов в Россию из Армении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, Евросоюз и Армения намерены развивать экономическое сотрудничество, включая укрепление связей между предприятиями и реализацию программ по улучшению транспортной доступности.

— Армения обладает потенциалом стать стратегическим центром, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию, — отметила председатель Еврокомиссии.

Вопросы дальнейшего сотрудничества планируется обсудить на министерской встрече в рамках Платформы транспортной доступности, которая состоится 23 июня.

Наталья Жирнова