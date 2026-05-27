Выручка бизнесов Высоцкой в 2025 году составила 164 млрд рублей

15:39, 27.05.2026

Так, кондитерская «СладкоеСолёное» заработала около 24,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Выручка бизнес-проектов, а именно 67 компаний, телеведущей Юлии Высоцкой в 2025 году составила 164 млрд рублей, пишет KP.RU.

Отмечается, что 53 фирмы Высоцкой относятся к сфере розничной торговли лекарствами. Еще часть заняты в сферах кино, ресторанов, доставки еды и аренды.

Так, кондитерская «СладкоеСолёное» заработала около 24,5 млн рублей выручки (+50% за год), а студия, связанная с шоу «Едим дома!» — 53,6 млн рублей.

Никита Егоров

