Соглашение по транзиту российской нефти в КНР через Казахстан могут подписать во время визита Путина в Астану
Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о высокой степени готовности соглашения об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана до 12,5 млн тонн, сообщает «Интерфакс». Документ может быть подписан в ходе визита президента России Владимира Путина, который накануне прибыл в Казахстан.
По словам главы казахстанского Минэнерго, стороны уже достигли принципиального согласия по основным положениям соглашения. Сейчас проект находится на финальной стадии согласования.
Для реализации увеличенного транзита потребуется строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, лупингов и расширение существующих трубопроводов. После подписания базового соглашения начнется непосредственная работа над проектной документацией.
Министр подчеркнул, что главным фактором успеха проекта является взаимное согласие сторон, а все технические вопросы являются решаемыми.
Напомним, что ранее Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».