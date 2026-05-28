Соглашение по транзиту российской нефти в КНР через Казахстан могут подписать во время визита Путина в Астану

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о высокой степени готовности соглашения об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана до 12,5 млн тонн, сообщает «Интерфакс». Документ может быть подписан в ходе визита президента России Владимира Путина, который накануне прибыл в Казахстан.

По словам главы казахстанского Минэнерго, стороны уже достигли принципиального согласия по основным положениям соглашения. Сейчас проект находится на финальной стадии согласования.

Для реализации увеличенного транзита потребуется строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, лупингов и расширение существующих трубопроводов. После подписания базового соглашения начнется непосредственная работа над проектной документацией.

Министр подчеркнул, что главным фактором успеха проекта является взаимное согласие сторон, а все технические вопросы являются решаемыми.



Напомним, что ранее Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти.

Наталья Жирнова