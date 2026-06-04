Минниханов: «Показатели товарооборота между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной остаются на низком уровне»
Товарооборот между республикой и балканским государством оценивается в $447 тысяч
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума — 2026 провел встречу с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба раиса РТ.
В начале переговоров Минниханов поблагодарил собеседника за последовательную позицию по вопросам сотрудничества с Россией и отметил заинтересованность Татарстана в развитии диалога с партнерами из Республики Сербской.
— К сожалению, показатели товарооборота между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной остаются на низком уровне. В прошлом году торговля составила лишь $447 тысяч, — заявил Рустам Минниханов.
Минниханов подчеркнул, что республика заинтересована в расширении номенклатуры и увеличении объемов взаимной торговли, а также в реализации совместных проектов, которые могли бы укрепить экономическое сотрудничество.
Напомним, что на ПМЭФ в 2024 году был подписан план мероприятий на 2024—2026 годы по реализации протокола о сотрудничестве между регионами. При этом уже в 2025 году стороны выражали сожаление, что показатели товарооборота между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной остаются на низком уровне.
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