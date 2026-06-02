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«Яндекс» продал «Авто.ру» компании «Т-Авто» за 35 млрд рублей

20:09, 02.06.2026

Представители продающей компании подчеркнули, что автосервис сохранит собственный бренд и команду специалистов

«Яндекс» продал «Авто.ру» компании «Т-Авто» за 35 млрд рублей
Фото: Реальное время

Компания «Яндекс» завершила сделку по продаже автомобильного бизнеса «Авто.ру» структуре «Т-Технологии» — компании «Т-Авто», сообщает «Ъ». Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей, как это было известно первоначально.

В рамках сделки новый владелец получил все ключевые активы сервиса: платформу объявлений «Авто.ру», B2B-платформу «Авто.ру Бизнес» и сервис цифрового автокредитования «еКредит» для дилерских центров.

Представители «Яндекса» подчеркнули, что «Авто.ру» сохранит собственный бренд и команду специалистов. Сервис продолжит работать как самостоятельный проект. Компания объяснила сделку стремлением перераспределить капитал в пользу быстрорастущих технологических направлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее президент экосистемы «Т-Технологии» Станислав Близнюк сообщил о прогнозируемом эффекте от приобретения сервиса «Авто.ру». По его словам, экономический эффект от сделки составит более 45 миллиардов рублей в течение трех лет.

Наталья Жирнова

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