В Татарстане выросла численность трудовых мигрантов

Республика остается в числе лидеров среди регионов, привлекающих иностранцев на работу

Фото: Мария Зверева

По данным Росстата, Татарстан сохранил за собой пятое место среди российских регионов по количеству привлеченных иностранных трудовых мигрантов. Доля региона составила 2,4% от общего числа иностранных работников в стране. Ранее эта доля составляла 2,2%.

Лидером по привлечению трудовых мигрантов стала Москва с долей 26,3%. На втором месте — Московская область (16,4%), на третьем — Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью (13,5%). Четвертую позицию заняла Свердловская область (2,5%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по России среди иностранных работников преобладают мужчины — их доля составила 89% среди имеющих разрешение на работу и 88,3% среди обладателей патента на трудовую деятельность. Среди женщин соответствующие показатели составили 11% и 11,7%.

Ранее сотрудники МВД по РТ поймали граждан, подделывавших документы для трудоустройства мигрантов.

Наталья Жирнова