В Казани будут судить фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов на 28 млн рублей

Также, как установило следствие, они оформили фиктивные переводы денег на счета 17 подставных фирм на сумму более 39 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в суд направлено уголовное дело о крупных налоговых махинациях в отношении двух жителей региона, сообщает прокуратура РТ. Дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения.

По данным прокуратуры, с января 2018 года по июнь 2020 года обвиняемые, по версии следствия, уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма неуплаченных налогов превысила 28 млн рублей. Для этого использовались поддельные документы о сделках с 25 организациями. Также, как установило следствие, они оформили фиктивные переводы денег на счета 17 подставных фирм на сумму более 39 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, один из обвиняемых, будучи директором компании, перевел более 14 млн рублей на личный счет и счет связанной с ним организации. Из-за этого компания не смогла рассчитаться с кредитором, которому задолжала свыше 5 млн рублей.



Ранее компания из Татарстана выплатила свыше 133 млн рублей налогов после проверки.

Наталья Жирнова