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В Казани будут судить фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов на 28 млн рублей

19:02, 03.06.2026

Также, как установило следствие, они оформили фиктивные переводы денег на счета 17 подставных фирм на сумму более 39 млн рублей

В Казани будут судить фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов на 28 млн рублей
Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в суд направлено уголовное дело о крупных налоговых махинациях в отношении двух жителей региона, сообщает прокуратура РТ. Дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения.

По данным прокуратуры, с января 2018 года по июнь 2020 года обвиняемые, по версии следствия, уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма неуплаченных налогов превысила 28 млн рублей. Для этого использовались поддельные документы о сделках с 25 организациями. Также, как установило следствие, они оформили фиктивные переводы денег на счета 17 подставных фирм на сумму более 39 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, один из обвиняемых, будучи директором компании, перевел более 14 млн рублей на личный счет и счет связанной с ним организации. Из-за этого компания не смогла рассчитаться с кредитором, которому задолжала свыше 5 млн рублей.

Ранее компания из Татарстана выплатила свыше 133 млн рублей налогов после проверки.

Наталья Жирнова

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