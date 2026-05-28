«Сбер» хочет купить долю АФК «Системы» в Ozon стоимостью 278 млрд рублей

При реализации сделки банк сможет развивать кредитные сервисы на Ozon, а маркетплейс — конкурировать с Wildberries

Структуры «Сбера» хотят купить пакет АФК «Система» в Ozon, а также долю в самом маркетплейсе, пишет «Ъ».

Доля может достаться кредитной организации в счет долга. Тем самым «Система» снизит долговую нагрузку, а «Сбер» получит доступ к базе клиентов Ozon.

У АФК «Система» — 31,8% акций Ozon стоимостью 278,9 млрд рублей. Если «Сбер» купит эту долю, то сможет развивать кредитные, рассрочные и рекламные сервисы на его платформе, а также помочь Ozon конкурировать с Wildberries и «Яндекс Маркетом», говорится в материале.

Причем ранее аналогичную сделку с АФК обсуждали и другие банки.

