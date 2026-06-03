Срок введения технологического сбора на электронику могут перенести на 1 декабря

Решение о переносе срока принято в первую очередь по просьбе отрасли

Фото: Максим Платонов

Введение нового технологического сбора на электронику, продаваемую в России, планируют перенести с 1 сентября на 1 декабря. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

По словам замглавы Минпромторга, решение о переносе срока принято в первую очередь по просьбе отрасли.

Технологический сбор будет распространяться на всю электронику, поступающую на российский рынок: как импортную, так и произведенную внутри страны. Несмотря на продолжительные дискуссии по этому вопросу, итоговое решение уже утверждено.

Василий Шпак подчеркнул, что институт технологического сбора станет источником инвестиций в развитие отрасли. Кроме того, по его мнению, новая мера позволит эффективнее балансировать спрос и предложение на электронную продукцию на внутреннем рынке.

Ранее Минпромторгу предложили распространить техсбор на электронику на зарубежных поставщиков.

Наталья Жирнова