Более 1 тыс. предпринимателей стали участниками бизнес-форума в Казани

Креативные индустрии становятся одним из ключевых драйверов экономического роста, отметила на мероприятии замминистра экономики РТ

В Казани провели форум креативной и платформенной экономики «АЛГАритм», участниками которого стали больше тысячи предпринимателей, самозанятых и экспертов из разных городов России. Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» по случаю Дня российского предпринимательства.

Организаторы форума — Минэкономики РТ и центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства республики. Участники собрались в Центре уникального мастерства, где обсудили внедрение ИИ в бизнес, развитие брендов, маркетинг и инструменты повышения продаж.

Среди спикеров оказались эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, маркетолог Роман Тарасенко, сооснователь коммуникационного агентства Александра Жаркова, стилист Гоша Карцев и другие.

По словам первого замминистра экономики Татарстана Натальи Кондратовой, креативные индустрии становятся одним из ключевых драйверов экономического роста. Татарстанские бизнесмены создают конкурентоспособный продукт, который востребован не только в республике, но и за ее пределами. Она также назвала прошедший форум «новым форматом экономики будущего, где важны скорость мышления, гибкость, технологии, умение работать с аудиторией и создавать уникальный продукт».

Кондратова добавила, что республика продолжит поддерживать предпринимательство, креативные индустрии, технологические проекты и молодежные инициативы.

Никита Егоров