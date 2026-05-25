Путин подписанным законом вдвое увеличил лимит сверхурочных работ — до 240 часов

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, существенно расширяющий возможности сверхурочной работы. Согласно новым нормам, лимит сверхурочных работ увеличен вдвое — до 240 часов в год. Напомним, что инициатива об увеличении порога зародилась еще в декабре прошлого года.

Ранее законодательство ограничивало сверхурочную работу 4 часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год. Система оплаты осталась прежней: за первые два часа переработки в день полагается полуторный размер оплаты, за последующие — двойной. При этом с 121-го часа переработки все часы будут оплачиваться как минимум в двойном размере.

Важно отметить, что для некоторых категорий работников предельный лимит в 120 часов сохраняется. Это касается сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на четверть месячной нормы рабочего времени, а также работников с вредными условиями труда.

Закон устанавливает особые правила привлечения к сверхурочной работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда — только при их письменном согласии и отсутствии медицинских противопоказаний.

Работникам, чья переработка превышает 120 часов в год, предоставляется альтернативный вариант компенсации — дополнительный отпуск, эквивалентный времени сверхурочной работы. Кроме того, такие сотрудники получат право на оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.



Наталья Жирнова