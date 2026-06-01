Объем наличных в России за месяц увеличился почти на 382 млрд рублей

Цифры оказались чуть выше усредненного показателя с февраля 2026 года

Объем наличных денег в обращении в России за месяц увеличился на 381,2 млрд рублей. Цифры оказались чуть выше усредненного показателя с февраля 2026 года, судя по данным на официальном сайте Центробанка Российской Федерации.

Россияне в мае вывели на 37,2% меньше наличных денег, чем в апреле. При этом во второй половине месяца прирост оказался в 3,7 раза меньше, чем в первой половине — 80,4 млрд рублей против 300,8 млрд рублей.

Повышенный спрос на наличные средства в России фиксируется с начала года. С февраля по май объем «налички» в обращении увеличился на 1 трлн 453,8 млрд рублей.

ЦБ РФ ранее объяснял рост объема наличных денег частыми отключениями мобильного интернета, а также адаптацией населения к налоговой реформе. С мая представители Центробанка ведут диалог по включению всех российских банков в «белые списки» Минцифры.

Президент Владимир Путин дал поручение Правительству РФ и ФСБ России обеспечить работу важнейших интернет-сервисов в период ограничений.

