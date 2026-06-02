«Лента» купила сеть гипермаркетов «О’Кей» без наличных выплат

Ретейлер возьмет на себя долги покупаемой компании

Фото: Динар Фатыхов

Российский ретейлер «Лента» объявил о приобретении 100%-ной доли в ООО «РФБ-Ритейл», которое управляет сетью гипермаркетов «О’Кей». Сделка будет осуществлена без наличных выплат — ретейлер возьмет на себя долги покупаемой компании. Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы, пишет «Коммерсантъ».

«Лента» приобрела 75 гипермаркетов общей площадью 478 тысяч квадратных метров и четыре арендованных распределительных центра с площадью 107 тысяч квадратных метров. Приобретенные гипермаркеты расположены в шести федеральных округах: Северо-Западный (25), Центральный (17), Южный (13), Сибирский (7), Приволжский (7) и Уральский (6).

Планируется, что до конца 2026 года будет завершена интеграция приобретенной сети, включая ребрендинг большинства магазинов под бренд «Гипер Лента» и централизацию ключевых процессов, таких как закупки, логистика, ИТ-инфраструктура и операционное управление, говорится в пресс-релизе.

На фоне новостей о сделке акции «Ленты» и расписки «О’Кей» начали активно расти. На Московской бирже к 14:03 по московскому времени бумаги «Ленты» подорожали до 1768 рублей (+4,4%), что является максимумом с 14 мая, в то время как расписки «О’Кей» выросли до 48,85 рублей (+12%), достигнув уровня недельной давности.

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Никита Егоров