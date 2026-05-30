Wildberries сохранит систему скидок для покупателей

Основательница и глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким заявила о сохранении системы скидок на торговой площадке. По ее словам, этот маркетинговый инструмент остается востребованным как среди продавцов, так и среди покупателей.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Ким дала интервью ТАСС, где подчеркнула значимость скидок для экосистемы маркетплейса. Она отметила, что компания рассматривала различные варианты развития ситуации, но пришла к выводу о необходимости сохранения действующей системы.

Ранее глава объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) Татьяна Ким в разговоре с РБК прокомментировала партнерство с ВТБ. По ее словам, сотрудничество с крупнейшим банком страны откроет новую страницу в развитии финансовых услуг в России.

Наталья Жирнова