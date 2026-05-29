Армения и Россия ведут переговоры по ограничению импорта плодоовощной продукции
Результаты переговоров будут обнародованы в ближайшее время
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении получил уведомление от российской стороны о планируемых ограничениях на импорт некоторых видов плодоовощной продукции из республики.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь инспекционного органа Ануш Арутюнян, руководство ведомства начало переговоры с российской стороной для выяснения причин ограничений и поиска путей урегулирования ситуации. Результаты переговоров будут обнародованы в ближайшее время.
Ранее Россельхознадзор объявил о планах ввести с 30 мая временные ограничения на поставки из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перец, зелень и клубнику. В связи с этим в мае российская делегация провела инспекционные проверки ряда армянских предприятий, которые завершились 27 мая.
