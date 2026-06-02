Татарстан наращивает долю дистанционных проверок предпринимателей
К тому же в республике теперь больше внимания уделяется предупреждению нарушений, а не штрафам
В Татарстане меняется подход к проверкам бизнеса: вместо частых проверок власти делают ставку на профилактику и цифровые сервисы. Об этом сообщили на мероприятии Министерства экономики республики с участием контролирующих ведомств и предпринимателей.
Теперь больше внимания уделяется предупреждению нарушений, а не штрафам. Для этого активно используются дистанционные форматы контроля. Например, с помощью мобильного приложения «Инспектор» часть проверок проводится удаленно, что экономит время и ресурсы.
Ранее в Татарстане утвердили дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса. Так, в республике намерены сократить среднее время получения разрешения на строительство.
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