FT: крупные компании пересматривают стратегию внедрения искусственного интеллекта

Компании Microsoft, Uber, Alibaba и Duolingo частично отказываются от ранее запланированных проектов по оптимизации производства с помощью ИИ

Ведущие мировые корпорации начали пересматривать свои программы по внедрению искусственного интеллекта после выявления серьезных проблем в его работе. Как сообщает «Ъ», который ссылается на Financial Times, компании Microsoft, Uber, Alibaba и Duolingo частично отказываются от ранее запланированных проектов по оптимизации производства с помощью ИИ.

Особенно показательна ситуация с IBM, где выяснилось, что многие внутренние процессы без человеческого участия оказались парализованными. Компания вынуждена срочно искать новых специалистов для восстановления производственных процессов.

По мнению экспертов, основная проблема заключается в переоценке возможностей ИИ. Как отмечает специалист платформы «Неискусственный интеллект» Илья Склюев, технологии искусственного интеллекта должны служить инструментом усиления человеческого потенциала, а не полной замены работников.

В России также наблюдаются подобные тенденции. Например, заявление главы «Сбера» Германа Грефа об увольнении 13,5 тысячи сотрудников из-за внедрения ИИ вызвало критику на высшем уровне. Президент Владимир Путин отметил, что проблема не в неэффективности сотрудников, а в качестве управления.

Гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков считает, что российские компании пока используют ИИ преимущественно для автоматизации простых задач. При этом внедрение ИИ в критически важные процессы требует значительных инвестиций, которые часто не окупаются.

На прошедшей 17 февраля в Иннополисе научной конференции Банка России «Макро мастерская: актуальные вопросы макроэкономики» центральной темой стало проникновение технологий искусственного интеллекта в экономический анализ и прогнозирование. То, что еще вчера казалось уделом исследовательских лабораторий, сегодня становится повседневным инструментом регуляторов и крупнейших банков. Корреспондент «Реального времени» разобрался в главных темах дискуссии и выяснил, как искуственный интеллект меняет работу экономистов, а также расспросил зампреда ЦБ Алексея Заботкина о связанных с ИИ острых темах.

Наталья Жирнова