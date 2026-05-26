ВТБ купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах Wildberries

Партнерство сторон направлено на совместное развитие розничного бизнеса

ВТБ купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах Wildberries в рамках стратегического партнерства с компанией, пишет РБК.

Согласно договоренностям, банк может увеличить долю в активах RWB в дальнейшем. Причем группа ВТБ видит большой потенциал в развитии партнерских отношений с компанией-маркетплейсом. Кредитная организация также готова инвестировать крупные суммы в развитие этих отношений.

В банке также назвали такое партнерство «принципиально новым этапом в развитии экономики с глобальными синергетическими эффектами как для потребителей, так и для бизнеса».

Партнерство будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали компанию с уставным капиталом более 13 млрд рублей.

