В Татарстане утвердили «дорожную карту» по улучшению условий ведения бизнеса

Так, в республике намерены сократить среднее время получения разрешения на строительство

В Татарстане утвердили «дорожную карту» по улучшению условий ведения бизнеса. Реализовать программу намерены до 2030 года включительно. Соответствующее распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, к 2030 году среднее время получения разрешения на строительство планируют сократить до 48,8 дня (сейчас — 51,34 дня), количество соответствующих процедур для получения «разрешительной бумаги» — до 5,24 штуки (в 2026-м — 6,08), среднее время регистрации прав собственности — до 2,79 дня (на сегодняшний день — 2,87).

Также в республике намерены сократить среднее время подключения бизнеса к электросетям с 36,75 дня до 36,64 дня, уменьшить время подключения к газопроводу с 68,93 до 66,89 дня в среднем, а также сетям водоснабжения и водоотведения.

Из других мер — уменьшение времени постановки на кадастровый учет с текущих 18,17 до 13,76 рабочего дня. Кроме того, в республике намерены добиться полного исключения случаев, когда предприниматели сталкиваются с необоснованным силовым давлением со стороны органов власти, правоохранителей и монополии.

