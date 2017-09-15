Фонд социального страхования по Республике Татарстан
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Общая информация
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан как самостоятельное учреждение в РТ существует с 1994 года. В республике представлено 15 филиалов Фонда. Основной деятельностью Фонда считается предоставление обязательного социального страхования населению.
Руководитель в РТ - Гайзатуллин Рамиль Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, 2/39
- Телефон: (843) 292-00-95
- Email: Info@ro16.fss.ru
- Сайт: www.fss16.ru
Дата последнего обновления: 15.09.2017