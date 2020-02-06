Камиль Фатыхов: «Обвинение строится на основании оговора со стороны заинтересованных лиц»

Суд продлил арест экс-заместителю управляющего ФСС по РТ по делу о мошенничестве на 13 млн рублей

Сегодня Советский районный суд Казани продлил арест экс-заместителю управляющего ФСС по РТ Камилю Фатыхову, несмотря на просьбы адвокатов смягчить меру пресечения и отпустить их подзащитного под залог 1 млн рублей. Фатыхова обвиняют в мошенничестве на 13 млн рублей в сфере обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Сам он заявил на заседании, что дело строится «на основании оговора заинтересованных лиц». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Отец обвиняемого готов был предоставить миллионный залог

Бывший заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Камиль Фатыхов находится в СИЗО с декабря прошлого года, и буквально через пару дней, 9 февраля, истекает срок его пребывания под стражей.

На прошедшем сегодня заседании адвокаты Фатыхова ходатайствовали о смягчении меры пресечения и об изменении ее на домашний арест. Помимо этого, защита попросила суд приобщить к материалам дела заявление отца обвиняемого о том, что он располагает денежными средствами в размере 1 млн рублей и готов предоставить эти деньги в качестве залога, если суд изберет эту меру пресечения.

В свою очередь следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Алмаз Хайруллин ходатайствовал о продлении срока ареста: «Принимая во внимание то, что Фатыхов обвиняется в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает срок свыше 3 лет, также установлено, что Фатыхов склонял одного из свидетелей к сокрытию обстоятельств совершенного преступления и даче ложных показаний, также Фатыхов совершил преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, считаю необходимым продлить срок задержания на 1 месяц 19 суток, то есть до 28 марта 2020 года».

В качестве еще одного основания к тому, чтобы принять решение не в пользу Фатыхова, следователь указал продление сроков следствия до марта текущего года. Дело в том, что силовикам необходимо опросить в рамках дела порядка 400 человек, а также установить местонахождение одного из подозреваемых.

Фото kazanfirst.ru

Фатыхов вину не признал

В ходе заседания суд позволил адвокатам расспросить следователя, чтобы они смогли определить степень обоснованности предъявленного обвинения. В частности, защита пыталась выяснить, какой именно закон нарушил Камиль Фатыхов, есть ли доказательства факта подделки документов и попытки давления на одного из свидетелей.

Предпринятые адвокатами усилия принесли мало результата: следователь скупо заявил, что все сведения имеются в материалах дела, а личность свидетеля, на которого якобы оказывал давление Фатыхов, не может быть сейчас раскрыта из-за тайны следствия.

— Обвинение не признаю полностью, считаю, что оно незаконно и необоснованно. Обвинение строится на основании оговора со стороны заинтересованных лиц, а также полной некомпетентности сотрудников, дававших показания, — выступил сам Камиль Фатыхов. — К примеру, директор второго филиала Галиуллин не знает административного регламента, который регламентирует обязанности должностного лица территориального органа ФСС, где говорится, что сотрудники фонда не вправе отказать кому-либо в приеме и регистрации заявления на компенсацию. Решение о выплате или отказе принимается по результатам уже принятого и зарегистрированного заявления. Доводы начальника ревизионного отдела ФСС по РТ Пучкова также подлежат опровержению — один лишь факт, что он ссылается на два разных контракта, говорит о его полной некомпетентности. <…> Ваша честь, я никогда не скрывался и не собираюсь, я женат, у меня двое малолетних детей на иждивении, давления я на свидетелей не оказывал и не собираюсь.

После долгого перерыва судья озвучила свое решение: продлить арест бывшему заместителю управляющего ФСС по РТ Камилю Фатыхову. Он пробудет под стражей до 28 марта 2020 года, как и ходатайствовало следствие.

Фото stolitca24.ru

Мошенническая схема

Уголовное дело о хищении средств ФСС в особо крупном размере в Казани возбудили в отношении неустановленных лиц еще 28 октября 2019 года. Ущерб оценивается в 13,7 млн рублей. Для расследования создали целую группу.

Схему хищения компенсаций инвалидам за приобретенные средства реабилитации — коляски — вскрыли следователи второго отдела Следкома вместе с операми МВД Татарстана. У нуждающихся было два пути — ждать вручения необходимой техники от государства либо покупать коляски самим и предоставлять в ФСС документы на компенсацию затрат.

«Мы из Фонда страхования, вам положена коляска, получите и распишитесь», — примерно с такими словами, как утверждают источники «Реального времени», к нуждающимся приходили некие граждане, представлявшиеся сотрудниками ФСС. Счастливые инвалиды забирали коляску и, не глядя, расписывались в документах, среди которых была и доверенность на открытие и распоряжение банковским счетом.

Именно на этот счет в последующем фонд перечислял компенсацию за покупку. Нюанс лишь в том, что по факту людям с инвалидностью предоставляли коляски за 5—6 тысяч рублей каждая, а в документах ФСС на компенсацию значилась сумма в четыре раза больше — 22—23 тысячи.

Силовики предварительно установили: полученные на деле дешевые коляски не соответствуют стандартам и не являются техническими средствами реабилитации. Именно поэтому организовать их официальную закупку у «своих» поставщиков через торги руководящие сотрудники отделения ФСС в РТ не могли. Кривая же схема убивала сразу двух зайцев — гарантировала солидный навар и сокращала число очередников, повышая тем самым рейтинговые показатели подразделения.

По версии Следкома, чиновники от соцстраха делились с коммерсантами персональными данными инвалидов и обеспечивали согласование поданных «доверителями» документов на выплаты.