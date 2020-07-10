СК возбудил дело об аренде нацпарка «Нижняя Кама» против экс-главы исполкома Тукаевского района

В превышении должностных полномочий снова подозревают бывшего главу исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева. По версии Следкома, он причастен к сдаче в аренду участка леса в национальном парке «Нижняя Кама».



Вторым подозреваемым в этом деле стал известный в Набережных Челнах бизнесмен Альберт Закиров, уже объявленный в розыск по другому делу Следкома — за аферу с инвалидными колясками в Фонде соцстраха Татарстана. Его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, глава исполкома в интересах предпринимателя вынес незаконное постановление на право пользования и распоряжения земельным участком площадью 2,5 га в национальном парке. В дальнейшем Закиров оформил этот участок в аренду на 49 лет и получил право распоряжаться находящимся на нем недвижимым имуществом.

Именно этот участок упоминал в своем обращении к руководству страны и судебной системы челнинский оппозиционер Сергей Еретнов.

Ранее Асылгараев привлекался по нескольким земельным и лесным делам Следкома. Как и бывший глава Тукаевского района Василь Хазеев.