Метшин — снова о футболе, Песков — о заботе, Козловский — о проблемах русского народа

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Илья Репин

О том, что в душе

— Я в футбол умею играть, но почему-то в Барселону не зовут. Я в душе родился футболистом, но работаю — мусор вывожу, улицы чищу, детей в школах кормлю. А в душе я как Месси

Этим делился мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с творческой молодежью города, прошедшей на этой неделе. Мэр призвал молодых музыкантов не ждать, пока закончится пандемия, а придумывать новые форматы и идеи. Он предложил артистам повышать свою известность вместе с возможностями города. Мэр Казани в последнее время жжет глаголом довольно часто. Так, в пятницу на городском родительском собрании он предложил «выносить мозг кухонным работникам в разумных пределах» и сообщил ошарашенной публике, что знает только 8 видов супа. А не так давно Метшин проводил параллели между состоянием ливневок и уже российским футболом.



О том, что всем нравится

— Я не доллар, чтобы всем нравиться. Это нормально, что каждый человек может высказать свое мнение. В полемику мы с Равилем хазратом (Гайнутдином, — прим. ред.) не вступали, надеемся, что все наладится

Так муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на брифинге после окончания VIII съезда ДУМ РТ прокомментировал конфликт с главой ДУМ России Равилем Гайнутдином. Конфликт был связан со скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», где, по мнению Гайнутдина, преднамеренно допущена ошибка в толковании Корана. На упомянутом съезде Камиля Самигуллина вновь переизбрали главой ДУМ РТ — он был единственным кандидатом.



О высотках, которые не нужно «бабахать»

— Основные требования, которые мы предъявляем, — сформировать силуэт, узнаваемый, неповторимый, не просто «бабахнуть» большое количество высоток. Второе — увязать с парком Пена (речь о парке, который по соседству проектирует архитектор Мишель Пена, — прим. ред.). Третье — обеспечение непрерывной набережной. Четвертое — каким-то образом отразить идентичность нашего города

Такой перечень требований главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина обозначила для концепции развития участка на месте РК «Ривьера», который новые собственники — петербургская ГК Kravt — снесут к началу лета. Kravt намерен построить там два отеля, предельная высота которых будет 85 метров — не выше стоящей рядом «Ривьеры».



Об образовании и рейтингах

— Мы считаем, это не совсем объективно, скажем так, там не учитывается очень много вещей. Нам буквально два года назад говорилось о том, что рейтинговать муниципалитеты, образовательные организации неприемлемо. Это утверждалось Москвой, Рособрнадзором. И в то же время вдруг Министерство просвещения начинает рейтинговать регионы по не совсем понятным критериям, до конца не обсужденным

Так первый заместитель министра образования Татарстана Андрей Поминов отвечал на неудобные вопросы вице-спикера Госсовета РТ Марата Ахмерова о позиции Татарстана в рейтинге качества образования. Этот рейтинг опубликовали еще в марте, Татарстан в нем занимает 22-е место. Для региона, который по множеству критериев гордо шагает в топах всевозможных рейтингов, это как-то ну очень скромно.



О силах, которые третируют казанский оперный театр

— Это молчание, отсутствие обратной связи, дезориентирует нас. Складывается впечатление, что органы власти не могут согласовать свои действия, выработать единую позицию, а страдает от этого театр. Это вопрос здравого смысла. Такая несогласованность ставит под угрозу работу огромного коллектива. Есть ощущение, что определенные силы целенаправленно третируют театр имени Мусы Джалиля

Такое заявление сделал замдиректора театра Юрий Ларионов на заседании Верховного суда по пересмотру дела о штрафе за рассадку зрителей. Ранее Вахитовский районный суд постановил не штрафовать театр, но на этой неделе Верховный суд РТ отменил решение и направил дело на пересмотр. Ларионов на суде сетовал на то, что Роспотребнадзор неправильно трактует «антиковидные» постановления и не дает обратную связь.



О санкциях

— Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений

Одним из наиболее важных событий на внешнеполитической арене стала речь президента США Джо Байдена после объявления новых санкций — персональных, против некоторых компаний и против российского госдолга. Вашингтон заявлял об эскалации «российской агрессии» . Но в целом речь Байдена была выдержана в примирительном тоне, несмотря на принятые решения.



О заботе

— Ситуация с запретом по туризму никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших, собственно, гражданах

Приостановка авиасообщения с Турцией — это проявление заботы о россиянах, и она не влияет на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, что авиасообщение с Турцией (а также Танзанией) приостановили с 15 апреля по 1 июня. По некоторым оценкам, Турция в этот период может потерять более полумиллиона российских туристов. А российская туристическая отрасль может потерять на этом примерно 5 миллиардов рублей, по оценкам некоторых экспертов.



О проблемах русского народа

— Наверное, нетерпимость. Консерватизм, который на самом деле уже превращается в заскорузлость. Мы плохо принимаем новое. Мы всячески начинаем с ним конфликтовать и видеть в этом врага, что мешает быть прогрессивными

Российский актер и режиссер Данила Козловский перечислил главные проблемы русских людей. Своим мнением на эту тему он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?». Он добавил, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению к другим проявлениям жизни. Ранее Козловский заявил, что выборочная публикация его цитат в СМИ просто бесит.



О Навальном и Коране

— И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе. [...] Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно.

На минувшей неделе оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в ИК-2 во Владимирской области, заявил, что подает в суд на колонию из-за отказа выдать ему Коран, который он привез с собой. Он объяснил, что решил основательно изучить священную книгу мусульман для своего развития. На это заявление резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.



О голодовке и круговороте жизни

— Жизнь удивительно ходит по кругу. Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости. А я слушал и возвращался в детский сад. Мне три года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы

В ИК-2 Навальный держит голодовку еще с 31 марта, требуя допустить к нему независимого врача. Несколько недель оппозиционер жалуется на боли в спине и ногах. В сообщении, опубликованном в «Инстаграме», оппозиционер сообщил, что администрация колонии угрожает ему принудительным кормлением.

