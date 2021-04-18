Метшин — снова о футболе, Песков — о заботе, Козловский — о проблемах русского народа
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О том, что в душе
Этим делился мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с творческой молодежью города, прошедшей на этой неделе. Мэр призвал молодых музыкантов не ждать, пока закончится пандемия, а придумывать новые форматы и идеи. Он предложил артистам повышать свою известность вместе с возможностями города. Мэр Казани в последнее время жжет глаголом довольно часто. Так, в пятницу на городском родительском собрании он предложил «выносить мозг кухонным работникам в разумных пределах» и сообщил ошарашенной публике, что знает только 8 видов супа. А не так давно Метшин проводил параллели между состоянием ливневок и уже российским футболом.
О том, что всем нравится
Так муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на брифинге после окончания VIII съезда ДУМ РТ прокомментировал конфликт с главой ДУМ России Равилем Гайнутдином. Конфликт был связан со скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», где, по мнению Гайнутдина, преднамеренно допущена ошибка в толковании Корана. На упомянутом съезде Камиля Самигуллина вновь переизбрали главой ДУМ РТ — он был единственным кандидатом.
О высотках, которые не нужно «бабахать»
Такой перечень требований главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина обозначила для концепции развития участка на месте РК «Ривьера», который новые собственники — петербургская ГК Kravt — снесут к началу лета. Kravt намерен построить там два отеля, предельная высота которых будет 85 метров — не выше стоящей рядом «Ривьеры».
Об образовании и рейтингах
Так первый заместитель министра образования Татарстана Андрей Поминов отвечал на неудобные вопросы вице-спикера Госсовета РТ Марата Ахмерова о позиции Татарстана в рейтинге качества образования. Этот рейтинг опубликовали еще в марте, Татарстан в нем занимает 22-е место. Для региона, который по множеству критериев гордо шагает в топах всевозможных рейтингов, это как-то ну очень скромно.
О силах, которые третируют казанский оперный театр
Такое заявление сделал замдиректора театра Юрий Ларионов на заседании Верховного суда по пересмотру дела о штрафе за рассадку зрителей. Ранее Вахитовский районный суд постановил не штрафовать театр, но на этой неделе Верховный суд РТ отменил решение и направил дело на пересмотр. Ларионов на суде сетовал на то, что Роспотребнадзор неправильно трактует «антиковидные» постановления и не дает обратную связь.
О санкциях
Одним из наиболее важных событий на внешнеполитической арене стала речь президента США Джо Байдена после объявления новых санкций — персональных, против некоторых компаний и против российского госдолга. Вашингтон заявлял об эскалации «российской агрессии» . Но в целом речь Байдена была выдержана в примирительном тоне, несмотря на принятые решения.
О заботе
Приостановка авиасообщения с Турцией — это проявление заботы о россиянах, и она не влияет на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, что авиасообщение с Турцией (а также Танзанией) приостановили с 15 апреля по 1 июня. По некоторым оценкам, Турция в этот период может потерять более полумиллиона российских туристов. А российская туристическая отрасль может потерять на этом примерно 5 миллиардов рублей, по оценкам некоторых экспертов.
О проблемах русского народа
Российский актер и режиссер Данила Козловский перечислил главные проблемы русских людей. Своим мнением на эту тему он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?». Он добавил, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению к другим проявлениям жизни. Ранее Козловский заявил, что выборочная публикация его цитат в СМИ просто бесит.
О Навальном и Коране
На минувшей неделе оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в ИК-2 во Владимирской области, заявил, что подает в суд на колонию из-за отказа выдать ему Коран, который он привез с собой. Он объяснил, что решил основательно изучить священную книгу мусульман для своего развития. На это заявление резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
О голодовке и круговороте жизни
В ИК-2 Навальный держит голодовку еще с 31 марта, требуя допустить к нему независимого врача. Несколько недель оппозиционер жалуется на боли в спине и ногах. В сообщении, опубликованном в «Инстаграме», оппозиционер сообщил, что администрация колонии угрожает ему принудительным кормлением.
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