«Определенные силы целенаправленно третируют театр имени Мусы Джалиля»

Фото: Максим Платонов

«Это предписание, оно нами было исполнено, мы его не нарушали»

Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение нижестоящей инстанции, которая прекратила административное дело по иску Управления Роспотребнадзора РТ к заместителю директора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрию Ларионову за отсутствием состава правонарушения. Таким образом, апелляционная жалоба ведомства была удовлетворена и дело снова уйдет в Вахитовский райсуд.

Претензия Роспотребнадзора заключается в том, что между зрителями нет дистанции в 1,5 метра. Как заявил юрист театра Руслан Иксанов на встрече со СМИ в начале февраля, при таком раскладе театр может заполнить зал только на 16%. Он обратился к «антиковидному» постановлению Кабмина РТ и отметил, что Роспотребнадзор неправильно его трактует: в пункте о театрах говорится только о заполняемости зала не более 70%, о дистанции между зрителями там нет ни слова. Дистанция в 1,5 метра, как отметил юрист, в первую очередь касается общепита.

Руслан Иксанов отметил, что Роспотребнадзор неправильно трактует «антиковидное» постановление Кабмина РТ: в пункте о театрах говорится только о заполняемости зала не более 70%, о дистанции между зрителями там нет ни слова

На это отреагировал Роспотребнадзор — замруководителя ведомства Любовь Авдонина рассказала, что протокол составлен «за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта».

— Фактически это предписание ничего нового не привнесло, оно лишь продублировало методические рекомендации Роспотребнадзора, — сказал Иксанов перед судебным заседанием в ВС РТ. — Это предписание, оно нами было исполнено, мы его не нарушали. При этом нас же сейчас обвиняют, что мы нарушаем санитарные нормы в какой части — что мы допустили наличие зрителей без масок и то, что не соблюдается дистанция в 1,5 метра. В предписании об этом ничего не сказано, то есть о том, что между зрителями нужно какую-то дистанцию соблюдать. И фактически их протокол от 17 декабря, он был все-таки основан не на том, что было предписание и мы его не исполнили, а на том, что они увидели в сети интернет определенные материалы средств массовой информации, проанализировали их и пришли к выводу, что мы допустили какие-то иные нарушения, не связанные с предписанием.



Сейчас, по словам юриста, представители ведомства говорят, что поскольку было предписание и оно не исполнено, театр привлекли к ответственности.

— А это влияет на квалификацию нарушения, по какой статье нас должны привлекать. Вот если бы мы действительно нарушили предписание, тогда можно говорить о том, что они квалифицировали действие правильно по части 2 статьи 6.3. И то спорный момент. А если мы говорим о том, что мы предписание не нарушали, значит, они однозначно квалифицируют действие неправильно. Но предписание мы не нарушали, они сами это подтверждают фактически, — заявил Иксанов.

По его словам, жалоба Роспотребнадзора на решение райсуда построена на том, что судья неправильно переквалифицировал нарушение на другую статью, идет ссылка на то, что ключевой момент — неисполнение предписания.



— Но это передергивание фактов, это не соответствует действительности, — заявил Иксанов.



«Это вопрос здравого смысла»

На суде представитель Роспотребнадзора напомнила, что нарушения были выявлены во время спектакля «Турандот» 10 декабря 2020 года. Ведомство настаивает: «заполнение зрительских мест было проведено без учета равномерной рассадки зрителей и соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра», также часть зрителей не использовали маски. Представитель Роспотребнадзора настаивала на том, что Юрий Ларионов как должностное лицо грубо нарушил «антикоронавирусные» правила в условиях угрозы распространения заболевания, а также не выполнил уже упомянутое предписание в установленный срок.

На суде представитель Роспотребнадзора напомнила, что нарушения были выявлены во время спектакля «Турандот» 10 декабря 2020 года

Далее выступил юрист театра, который еще раз повторил то, что сказал до заседания суда:

— Все доводы Роспотребнадзора сводятся лишь к одному — они утверждают, что судья при вынесении постановления (о прекращении дела в отношении Ларионова) неправильно переквалифицировала нарушения, допущенные Ларионовым, с части 2 статьи 6.3 на статью 20.6.1 КоАП РФ. Мы считаем, что такой довод не обоснован.

Далее слово дали самому Юрию Ларионову, который заявил, что за ходом данного процесса с вниманием следит все культурное сообщество Татарстана. И он еще раз заявил, что исходящий акт Роспотребнадзора и постановление Кабинета министров РТ противоречат друг другу.

Он напомнил, что на прошлом судебном заседании показывал представителям ведомства план зала и спросил у них, как сочетать дистанцию в 1,5 метра между зрителями и допустимую норму загрузки зала в 70%, установленную правительством. Он отметил, что при таком условии будет заполнено лишь 16% зала. Ответа, как отметил Ларионов, он не получил.

Юрий Ларионов заявил, что за ходом данного процесса с вниманием следит все культурное сообщество Татарстана

— Это молчание, отсутствие обратной связи, дезориентирует нас. Складывается впечатление, что органы власти не могут согласовать свои действия, выработать единую позицию, а страдает от этого театр. Это вопрос здравого смысла. Такая несогласованность ставит под угрозу работу огромного коллектива. Есть ощущение, что определенные силы целенаправленно третируют театр имени Мусы Джалиля. При этом администрация театра прилагает все усилия, чтобы в условиях пандемии максимально обезопасить своих посетителей, — заявил замдиректора театра, отметив, что театр не может выводить из зала зрителя без маски и применять к нему санкции.

Он считает, что санитарные требования применяют по выборочной схеме:

— В поездах метро и другом общественном транспорте в час пик наблюдаются переполненные вагоны и салоны, а о соблюдении дистанции в 1,5 метра между пассажирами вообще речи не идет. Если проводятся рейды, то штрафуют конкретных пассажиров, а не водителей или руководителей автотранспортных предприятий. Это ли не свидетельство того, что на самом деле практикуются двойные стандарты?

Также Ларионов привел в пример заполненные трибуны на хоккейных матчах и процитировал замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонину, которая сказала, что организаторам были даны предписания о соблюдении требований, в том числе в части наполняемости объектов, а следить за наполняемостью — уровень контроля органов полиции.

Доводы защиты и Ларионова не смогли убедить Верховный суд

— То есть, видя явные нарушения со стороны организаторов матча, Роспотребнадзор в данном случае ограничивается предписанием, а не инициирует обращение в суд. Возникает ощущение, что если за организацией стоят какие-то влиятельные силы, то претензии спускают на тормозах, не доводя до суда, а других несправедливо гнобят!

Доводы защиты и Ларионова не смогли убедить Верховный суд, он принял сторону Роспотребнадзора, отменил постановление Вахитовского райсуда Казани от 18 февраля 2021 года и направил административное дело на новое рассмотрение.

Дарья Пинегина, фото: Максим Платонов