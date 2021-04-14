Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, оппозиционер Алексей Навальный не имеет морального право упоминать Коран. Он обвинил осужденного в намерении использовать священную книгу для достижения политических целей.

«И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Также он считает, что Навальный пытается таким способом заполучить к себе расположение мусульман после участия в акциях против строительства мечетей.

Кадыров попросил сотрудников колонии: «Не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!»

«Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно», — подытожил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что оппозиционер Алексей Навальный, который содержится в колонии ИК-2 Владимирской области, подает в суд на колонию из-за отказа выдать ему Коран, который он привез с собой. Он объяснил, что решил основательно изучить священную книгу мусульман для своего развития, даже решил выучить его наизусть. Однако от последней мысли он отказался, решив, что это бессмысленно.



Алексей Нечаев