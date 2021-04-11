Метшин о ливневках и футболе, глава Якутии о мамонтах, Тулеев о йети

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

О том, что все ругают

Казанские ливневки — как российский футбол, их все ругают. Хочу сказать, что ливневки отсутствуют на целых улицах, их просто нет, но там, где дороги капитально ремонтируются, там устанавливаются ливневки. Эти вопросы решаются системно, не значит, что мы не видим.

Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал вопросы горожан в прямом эфире о ливневках в городе. В Казани всего 430 км ливневой канализации, часть которой появилась еще в советское время. В период сильных дождей улицы города превращаются в бурлящие потоки, в которых тонут маленькие машинки и которые мешают жить даже автобусам.



Об интересе к венчурным инвестициям

Разработкам нужна поддержка, надо, чтобы кто-то их взял и реализовал. Многие вещи остаются нереализованными, потому что, кроме разработчиков, никому ничего не надо… Даже я иду [по выставке], а мои министры стоят и разговаривают, мои помощники где-то теряются. Им неинтересно! Почему мне интересно, а им нет?

Так Рустам Минниханов во время Российского венчурного форума в Казани подвел итоги осмотра выставки Startup Expo. Он отметил, что главный бич современных разработок — не деньги, а отсутствие интереса руководителей.



Об интересах «Татфондбанка»

Сами события имели место. Свое участие не отрицаю. Другое дело — я действовал в интересах «Татфондбанка»! Наоборот, чтобы сохранить компанию «ДОМО», дать ей возможность развиться и через 3—5 лет погашать проценты...

Так бывший глава «Татфондбанка» Роберт Мусин комментировал в суде обвинения в том, что он злоупотреблял своими полномочиями с ущербом для банка — выдавал заведомо невозвратные кредиты DOMO. По словам Мусина, банк был вынужден выдавать новые и новые кредиты DOMO, чтобы сеть не рухнула и не потянула за собой банк.



О богословских спорах и весеннем настроении

Хочу лишь пожелать ему здоровья и весеннего настроения.

Так глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин ответил на обвинение главы ДУМ России Равиля Гайнутдина в попытке «внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». Спор разразился вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», где использован двусмысленный оборот «обращение за помощью к обитателям могил». По мнению Гайнутдина, этот оборот внедрен в текст намеренно.



О вакцинации и Рамадане

Вакцина не портит уразу, но есть некоторые ученые, которые придерживаются иного мнения. Если человек хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть делает прививку после захода солнца. Мы даем такой совет.

Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана Булат Мубараков рекомендовал верующим в священный месяц Рамадан вакцинироваться от COVID-19 после захода солнца. В этом году Рамадан наступит 12 апреля с заходом солнца. Первым днем поста станет 13 апреля, а завершится пост 13 мая праздником Ураза-байрам. Ранее с подачи ДУМ Татарстана мусульманское сообщество обсуждало халяльность вакцины «Спутник V».



О клонировании



Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев искренне верит в то, что темпы развития современных технологий и скорость появления новых научных открытий позволят клонировать мамонта в ближайшем будущем. Тогда вымершие гиганты смогут вновь населить тундру, уверен Николаев. Видимо, глава Якутии в мечтах уже выстроил крепкую отрасль мамонтоводства в республике.



О снежном человеке

Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: «Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь…»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что много лет именно он подогревал интерес к мифам о кузбасском йети. Он рассказал, что сам однажды на снегоходе отправился к Азасской пещере, где, по легендам, и живет йети. Но, увы, ничего там не обнаружил. Тем не менее в 2010 году к началу горнолыжного сезона в Кузбассе учредили новый праздник — День снежного человека.



О войсках у границы с Украиной

Я поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, — о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это выстрел себе в ногу.

Развязывание боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Еще он назвал планы Киева по вступлению в НАТО «началом развала Украины». С конца марта на Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. После этого Россия начала наращивать войска у границ Украины.

