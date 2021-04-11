Метшин о ливневках и футболе, глава Якутии о мамонтах, Тулеев о йети
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О том, что все ругают
Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал вопросы горожан в прямом эфире о ливневках в городе. В Казани всего 430 км ливневой канализации, часть которой появилась еще в советское время. В период сильных дождей улицы города превращаются в бурлящие потоки, в которых тонут маленькие машинки и которые мешают жить даже автобусам.
Об интересе к венчурным инвестициям
Так Рустам Минниханов во время Российского венчурного форума в Казани подвел итоги осмотра выставки Startup Expo. Он отметил, что главный бич современных разработок — не деньги, а отсутствие интереса руководителей.
Об интересах «Татфондбанка»
Так бывший глава «Татфондбанка» Роберт Мусин комментировал в суде обвинения в том, что он злоупотреблял своими полномочиями с ущербом для банка — выдавал заведомо невозвратные кредиты DOMO. По словам Мусина, банк был вынужден выдавать новые и новые кредиты DOMO, чтобы сеть не рухнула и не потянула за собой банк.
О богословских спорах и весеннем настроении
Так глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин ответил на обвинение главы ДУМ России Равиля Гайнутдина в попытке «внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». Спор разразился вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», где использован двусмысленный оборот «обращение за помощью к обитателям могил». По мнению Гайнутдина, этот оборот внедрен в текст намеренно.
О вакцинации и Рамадане
Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана Булат Мубараков рекомендовал верующим в священный месяц Рамадан вакцинироваться от COVID-19 после захода солнца. В этом году Рамадан наступит 12 апреля с заходом солнца. Первым днем поста станет 13 апреля, а завершится пост 13 мая праздником Ураза-байрам. Ранее с подачи ДУМ Татарстана мусульманское сообщество обсуждало халяльность вакцины «Спутник V».
О клонировании
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев искренне верит в то, что темпы развития современных технологий и скорость появления новых научных открытий позволят клонировать мамонта в ближайшем будущем. Тогда вымершие гиганты смогут вновь населить тундру, уверен Николаев. Видимо, глава Якутии в мечтах уже выстроил крепкую отрасль мамонтоводства в республике.
О снежном человеке
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что много лет именно он подогревал интерес к мифам о кузбасском йети. Он рассказал, что сам однажды на снегоходе отправился к Азасской пещере, где, по легендам, и живет йети. Но, увы, ничего там не обнаружил. Тем не менее в 2010 году к началу горнолыжного сезона в Кузбассе учредили новый праздник — День снежного человека.
О войсках у границы с Украиной
Развязывание боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Еще он назвал планы Киева по вступлению в НАТО «началом развала Украины». С конца марта на Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. После этого Россия начала наращивать войска у границ Украины.
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