ООО Здоровье семьи
Общая информация
Медицинский центр «Здоровье семьи» оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения. Специалисты применяют передовые методики. Услуги медицинского центра «Здоровье семьи» лицензированы.
На базе медицинского центра «Здоровье семьи» оказываются услуги по следующим направлениям: пульмонология, терапия, урология, ревматология, массаж, дерматовенерология, инфектология, гематология, хирургия, эндокринология, психология, гастроэнтерология, педиатрия, проктология, невропатология, кардиология, косметология, гирудотерапия, аллергология–иммунология, офтальмология, мануальная терапия, гинекология, гастроэнтерология, психиатрия, маммология–онкология, гомеопатия, нефрология, озонотерапия, ортопедия, генетика, отоларингология.
Проводится лабораторная диагностика: онкомаркеры, гормональные исследования, иммунологические исследования, маркеры аутоиммунных заболеваний, изосерологические исследования.
Директор — Шагова Ольга Владимировна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 1/24 пом. 1005
- Телефон: (843) 204-2-700
- Сайт: www.zdorovie7i.ru
Дата последнего обновления: 05.11.2018