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ООО Здоровье семьи

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Медицинский центр «Здоровье семьи» оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения. Специалисты применяют передовые методики. Услуги медицинского центра «Здоровье семьи» лицензированы.

На базе медицинского центра «Здоровье семьи» оказываются услуги по следующим направлениям: пульмонология, терапия, урология, ревматология, массаж, дерматовенерология, инфектология, гематология, хирургия, эндокринология, психология, гастроэнтерология, педиатрия, проктология, невропатология, кардиология, косметология, гирудотерапия, аллергология–иммунология, офтальмология, мануальная терапия, гинекология, гастроэнтерология, психиатрия, маммология–онкология, гомеопатия, нефрология, озонотерапия, ортопедия, генетика, отоларингология.

Проводится лабораторная диагностика: онкомаркеры, гормональные исследования, иммунологические исследования, маркеры аутоиммунных заболеваний, изосерологические исследования.

Директор — Шагова Ольга Владимировна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 1/24 пом. 1005
  • Телефон: (843) 204-2-700
  • Сайт: www.zdorovie7i.ru

Дата последнего обновления: 05.11.2018

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