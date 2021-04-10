Богатые страны вакцинируются в 25 раз быстрее, чем бедные

Фото: Максим Платонов

Богатые страны вакцинируются в 25 раз быстрее, чем бедные, сообщил Bloomberg.

В 27 обеспеченных странах прививки сделали 40% от общего числа вакцинированных в мире — жители этих государств составляют 11% мирового населения. В бедных странах такой же процент мирового населения получит лишь 1,6% вакцин.

Например, в США живет 4,3% населения планеты, а прививок на страну приходится 40% от общего числа. В Пакистане проживает 2,7% человечества, при этом прививок всего 0,1% от мировых запасов.

Стоит отметить, что Африка остается наименее привитой от COVID-19 и наиболее бедным континентом.

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 171 389 человек. За сутки прививку получили 3 860 человек.



Алексей Нечаев