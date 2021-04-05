Миграционный прирост в Татарстане компенсировал естественную убыль населения

Миграционный прирост в Татарстане компенсировал естественную убыль населения. В целом, республика заняла 22 место среди регионов России по приросту населения.

Согласно данным «РИА Новости», последние три года в республике естественная убыль населения составила 10,9 тысячи человек, а миграционный прирост — 11,5 тысячи человек

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (рост на 5,6 процента), Ленинградская область (4,3 %) и Чечня (4,2%).

Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. По заявлению ведомства, для таких лиц будет работать свой порядок легализации, если они находятся «в особых обстоятельствах».

Ольга Плешкова