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Стрелявший по силовикам мужчина в Подмосковье, по предварительным данным, погиб в горящем доме

20:59, 30.03.2021
Стрелявший по силовикам мужчина в Подмосковье, по предварительным данным, погиб в горящем доме
Фото: realnoevremya.ru

Устроивший стрельбу по силовикам житель подмосковного коттеджного поселка Новые Вешки, по предварительным данным, погиб, оставшись в горящем доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», — сказал источник.

Также, по его словам, источник пожег арсенал оружия с боеприпасами сам, и это привело к пожару. Загорелся верхний этаж, где находился мужчина. Пожар не тушили из-за того, что в доме могли находиться взрывчатые вещества и гранаты — это могло навредить здоровью пожарных и угрожать их жизни.

После того, как пожар потухнет, оперативно-следственная группа начнет работать в коттедже. Сейчас оцепление частично сняли. Спецоперация продолжалась более девяти часов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, во время штурма дома был ранен один из спецназовцев.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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