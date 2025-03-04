Ретейл H&M окончательно уйдет из России

Дочерняя компания ликвидирует свое юрлицо до 5 июня

Фото: Инна Серова

Российская дочерняя компания шведского ретейлера H&M — ООО «Эйч энд эм» — ликвидирует свое юрлицо до 5 июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В данный момент дочерняя компания «находится в стадии ликвидации». Ликвидатором назначена Татьяна Кисса. Единственный учредитель компании (с долей владения 100%) — H&M Hennes & Mauritz.

В феврале шведский ретейлер одежды H&M заявил, что не планирует возобновлять работу в России.

— В ответ на ваши вопросы могу сказать только, что на данный момент у нас нет планов по возобновлению работы в стране, — сказал представитель компании..

Компания H&M работала на российском рынке с 2009 года. В середине июля 2022 года она заявила об уходе из страны. Ретейлер временно возобновил работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября 2022 года.

Елизавета Пуншева