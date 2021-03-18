«Бешеными темпами бронируют отдых на майские праздники»

Куда отправятся на ближайшие длинные праздники татарстанцы?

Выбор направлений для курортного отдыха по-прежнему ограничен, но интерес к заграничным турпоездкам у татарстанцев растет с каждым днем — пропорционально спаду пандемии коронавируса. При этом в турагентствах отмечают рост глубины раннего бронирования, есть спрос даже на октябрь, но пока без большого наплыва. По спросу лидируют Турция и Черноморское побережье, хотя цены на них заметно выросли — до 30%, главным образом из-за подорожавшего доллара и евро. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ради отдыха за рубежом готовы вакцинироваться

Татарстанцы за время пандемии соскучились по путешествиям и с началом послабления коронавирусных ограничений ищут возможности отдохнуть за рубежом, ради чего готовы вакцинироваться от COVID-19.



Доля тех, кто решился на прививку, чтобы отправиться за границу, стремительно растет, подтвердили «Реальному времени» в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Из 2,2 тысячи опрошенных человек 10% готовы привиться, если это откроет им путь в Европу, 4% согласны вакцинироваться ради поездки на море, ещё 8% — ради любых зарубежных направлений. Таким образом, готовы вакцинироваться ради зарубежных путешествий — 22% россиян, причем 18% уже привились.

Впрочем, несмотря на пожелания, выбор направлений еще невелик. Кроме того, объемам раннего бронирования далеко до прошлогодних:

— Туристы пока не понимают, как дальше ситуация будет развиваться. Европа закрыта, въезд в Турцию — все равно с ПЦР. Думаю, в этом году не стоит рассчитывать на массовое раннее бронирование, не ожидаем. Эмираты и Турцию покупают, но это небольшой спрос ближайших 2-3 недель, — рассказал «Реальному времени» президент Ассоциации турагентств Татарстана, гендиректор турагентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов.

Гендиректор «Интелтур Казань» Лилия Савельева также сообщает об осторожности клиентов. Многие татарстанцы даже отдых по России планируют за 2-3 недели:

— По нашему опыту, сильно стараются улететь те, у кого появилась сейчас возможность. В основном воспользовались ранним бронированием те, кто перебронировался. Конечно, выиграл в цене тот, кто заранее подумал о том, куда полетит, например, кто покупал в январе на конец марта.

Бронь на октябрь

По другим наблюдениям, глубина бронирования выросла от месяца до конца лета. У «Интуриста» есть клиенты, забронировавшие туры на октябрь, когда у школьников начинаются осенние каникулы.

— Людям стало понятно, что новые страны не открываются, и надо уже определяться с отпуском, тем более что в феврале — начале марта, как правило, у многих известны даты отпусков. Сегодня смотрела, продажи увеличиваются от недели к неделе. И сейчас особенно все озаботились летним отдыхом — поняла, что мы вышли на высокие показатели на раннее бронирование на разгар летнего сезона, — сообщила нашему изданию директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

По ее словам, татарстанцы «бешеными темпами бронируют отдых на майские праздники». Открытые для иностранцев Арабские Эмираты, Занзибар, Мальдивы и Куба сейчас высокобюджетные. Большинство выбирают внутренние направления, а также Абхазию, куда летят все равно через Сочи.

Турция, по замечанию представителя «Интуриста», занимает первое место среди зарубежных направлений.

— Люди соскучились по морю. Первый вопрос, который нам задают и который обсуждается во всех туристических группах и чатах: «Какая погода будет в Анталье на майские праздники и можно ли будет купаться?». Мы отвечаем, что зависит от года. Если весна ранняя, к маю вода прогревается, Все зависит от того, к какой воде привыкли туристы. Кому-то и +25 — холодно, но, как правило, на майские вовсю купаются, — уверяет Дарья Домостроева.

Директор по продажам туркомпании «Салават City Center» Рустем Тарзиманов также назвал Турцию самым популярным направлением — 99% от всех ранних запросов.

— Со многими другими направлениями нет ясности. Например, Греция, Кипр до конца не могут определить для себя, готовы ли они открыться и, если готовы, то на каких условиях. Но то, что сезон в Турции будет, — люди понимают. Турки и в прошлом году, несмотря на сложности с коронавирусом, открылись для туризма. Поэтому Турцию сейчас довольно активно стали бронировать на весь летний сезон и на сентябрь, — описал ситуацию Тарзиманов.

В Татарстане традиционно высокий спрос на Сочи, возрастает популярность Крыма, отмечает специалист «Интуриста», куда туроператор организует чартерные рейсы, а также в Анталью и Даламан. Кроме того, в Крым из Казани откроются и регулярные рейсы.

В Дубай за 205 тысяч

Цены на путешествия растут сообразно спросу и не только. По словам Дарьи Домостроевой, зарубежный отдых, помимо пропорционального роста вместе с курсом евро, подорожал в среднем до 5%. Турция стала дороже от 10 до 30%, добавила Лилия Савельева. Но из-за растущего спроса и небольшого выбора дорожает отдых и на российском побережье. По оценке «Интуриста», размещение в отелях по России в целом выросло от 5 до 15%.

Руководитель «Интелтур Казань» обращает внимание на очень дорогие билеты на регулярные и чартерные рейсы на Мальдивы, в Арабские Эмираты, в том числе из Казани.



За последние недели перелет с 25 марта по 3 апреля из Казани в Дубай стал самым популярным, привел пример Рустем Тарзиманов. Билет туда — обратно на одного человека стоит 205 тыс. рублей в эконом-классе.

— Это связано с доступностью авиаперевозок. Например, по Турции нет никаких ограничений с точки зрения объемов полетов, которые хотят заявить туроператоры, у которых есть допуск на это направление, и таких компаний довольно много. Поэтому в ту же Анталью будут в этом году и чартерные, и регулярные перевозки. «Победа», например, с лета планирует летать туда четыре раза в неделю. На тех направлениях, где есть ограничения с нашей стороны, в основном по количеству рейсов, в частности, например, в Арабские Эмираты, туда, конечно, цены, мягко говоря, неадекватно высокие, — объяснил Тарзиманов.