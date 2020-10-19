Савельева Лилия Салахутдиновна
Общая информация
Образование
Окончила Казанскую Государственную Консерваторию по классу фортепиано.
Трудовая деятельность
С 1995г. — работала менеджером по туризму в крупных туристических компаниях Казани, таких как: Companion SP, Вера тур, Роста, Авиакомпания «Татарстан», Интурцентр.
С 2008г. — соучредитель и генеральный директор ООО «АИТ «ИнтелТур Казань».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Тази Гиззата, д. 1Б, офис 108
- Телефон: (843) 526-01-16
- Email: info@itk16.ru
- Сайт: www.inteltourkazan.ru
Дата последнего обновления: 19.10.2020