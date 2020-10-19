Список персон

Савельева Лилия Салахутдиновна

Туризм
Савельева Лилия Салахутдиновна
Фото: фото предоставлено ООО "АИТ "ИнтелТур Казань"

Общая информация

Образование

Окончила Казанскую Государственную Консерваторию по классу фортепиано.

Трудовая деятельность

С 1995г. — работала менеджером по туризму в крупных туристических компаниях Казани, таких как: Companion SP, Вера тур, Роста, Авиакомпания «Татарстан», Интурцентр.

С 2008г. — соучредитель и генеральный директор ООО «АИТ «ИнтелТур Казань».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Тази Гиззата, д. 1Б, офис 108
  • Телефон: (843) 526-01-16
  • Email: info@itk16.ru
  • Сайт: www.inteltourkazan.ru

Дата последнего обновления: 19.10.2020


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