Как учат татарскому языку в мечетях

Сто молельных домов республики запустили языковые курсы

С октября в ста мечетях Татарстана (из них 45 в Казани) открылись курсы татарского языка. Благим начинанием мусульмане республики решили отметить столетие ТАССР. За учебой между молитвами наблюдал корреспондент «Реального времени».

Полилингвальные медресе

Подобные языковые уроки в Татарстане проводят уже несколько лет. Кроме того, во многих мечетях также есть курсы чтения по-арабски и основ Корана, которые могут посещать по несколько сотен человек.

На изучение татарского языка спрос пониже. К примеру, в 2019-2020 годах сертификаты о прохождении курсов при 20 мечетях получили 436 человек. В целом с 2018 года их окончили 1 327 человек.

Узнать о расписании уроков можно в самих мечетях (документ со всеми контактами — в приложении).

Корреспондент «Реального времени» побывал на организационном собрании в старейшей мечети города, Марджани. В одном из залов для торжеств собралось более 20 человек, в основном женщины. Имам мечети Ансар хазрат Мифтахов скоро выяснил, что трое из них пришли именно на курсы татарского, но потом добавил, что многие интересовались ими, и пообещали прийти на первый урок, когда составят расписание. После короткого спора первый урок назначили на вторник, 6 октября, с шести до восьми вечера.

Подобные языковые уроки в Татарстане проводят уже несколько лет. Фото dumrt.ru

Одна из девушек, пришедших ради курсов, не поднимает руки при молитве — позже она поясняет, что пришла сюда именно за татарским, потому что он ей поможет в работе, а трудится она в банке. Любопытно, что в некоторых мечетях на подобные курсы приходят люди пожилого возраста, а тут — сплошь молодые.

Значительная часть заявившихся интересуется основами ислама и арабского языка. Они проходят на русском, на нем людей учат читать Коран и дают необходимые знания о религии. Ученикам хазрат рекомендует обратить внимание на книги «Фән тәҗвид» и «Мөгаллим сәни» (они дают правила чтения арабского языка и Корана). К слову, для тех, кому удобнее учиться днем, проходят отдельные занятия днем, но только для женщин — их ведут местные абыстаи.

Тем же, кто изучает татарский, выдадут учебники, изданные в ИД «Хузур», причем в мягком переплете в формате А4. В 200-страничной книге даны необходимые знания о лексике, разговорной речи и грамматике. Ее авторы — заведующая кафедрой татарского языка и национальной культуры Российского исламского института Рафиля Гимазова и научный сотрудник Венера Гарипова-Хасаншина. Темы — «Приветствие. Знакомство. Этикет беседы», «Семья. Дом. Родители», «Дни недели. Времена года. Время» и другие.

Курсы завершатся в апреле. Проходят на Каюма Насыри, 20 — там же, к примеру, обучаются основам ислама глухонемые. Фото 2gis.com

Взрослые учатся больше школьников

После того, как все даты определены, Ансар хазрат рассказывает о процессе (причем постоянно переходит с татарского на русский и обратно, даже в рамках одного предложения): «Это обучение добровольное, здесь никто вас не будет ругать за несделанное домашнее задание или за то, что вы опоздали на пять минут».

Курсы завершатся в апреле. Проходят на Каюма Насыри, 20 — там же, к примеру, обучаются основам ислама глухонемые. Любопытно, что здание медресе напротив сейчас мечети не принадлежит, однако само оно еще по бумагам не закрыто. Все желающие идут на экскурсию по мечети и, узнают, в частности, что теперь азан в ней произносится не с помощью усилителей, а напрямую с минарета, как раньше. Подробно хазрат рассказывает о кафе и других объектах, которые приносят доход мечети — мы платим одной только коммуналки до 800-900 тысяч рублей в месяц, объясняет он множество источников прибыли.

Любопытно, что такой объем обучения превышает стандарты школьного образования, где сейчас татарский язык преподается один час, обычно последним уроком в субботу, по выбору родителей. Исключения — вторая гимназия, по сути, единственная в Казани, где до сих пор все знания даются на татарском. Новая полилингвальная школа «Адымнар» на минувшей неделе дважды попала в СМИ в связи с заявлением активистки Екатерины Матвеевой, которая рассказала, что в эту школу не принимают детей, прописанных в районе, но не владеющих татарским. В «Адымнар» три языка, и особенность ее в том, что на всех трех школа обязуется вести некоторые предметы.



Лерон рассказывает, что встретила разную реакцию — одни родители проходили мимо, а другие, напротив, сначала не верили в историю, предшествовавшую пикету, а потом выражали слова поддержки. Фото evening-kazan.ru

Матвеевой ответила блогер Лейла Лерон, которая провела у школы одиночный пикет с плакатом «Полилингвальная школа — от слова «поли», что означает «много». Кто не хочет владеть в совершенстве татарским, для них есть билингвальная школа и десятки тысяч школ по всей стране. Руки прочь от школы Шаймиева!». Лерон рассказывает, что встретила разную реакцию — одни родители проходили мимо, а другие, напротив, сначала не верили в историю, предшествовавшую пикету, а потом выражали слова поддержки.

Впрочем, информация об отказе школы принимать детей, не владеющих татарским, не подтвердилась. Заявление Матвеевой опровергли «Реальному времени» две никак не связанные друг с другом пары родителей, которые без проблем отдали в «Адымнар» своих чад, хотя те совсем не знают язык Тукая.