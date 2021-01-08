Казанская активистка попросила мэрию контролировать работу «зебр» на улице Баумана

Фото: Максим Платонов (архив)

Активистка движения TatarTell и инстаблогер Лейла Лерон выразила свое недовольство работой ростовых кукол на улице Баумана. Она собирает подписи под обращением к мэру города с требованием взять под контроль «зебр» и «ослов».

Лерон написала пост, в котором объяснила, что у туристов складывается неприятное впечатление о столице Татарстана из-за аниматоров, которые призывают сфотографироваться на память, а затем требуют за это деньги.

«Мы убеждены, что отдых гостей нашего города не должен быть омрачен обращением в полицию, чтобы написать заявление на нарушителей (как посоветовали нам сделать через официальный аккаунт в Инстаграм представители казанского исполкома», — добавила Лейла Лерон.

Сегодня в сторис она выложила статистику, чтобы показать, что посты о проблеме с «зебрами» набрали большое количество просмотров и лайков.