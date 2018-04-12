Байгал нам поможет

В Казани прошел закрытый показ одного из самых ожидаемых кинопроектов сезона — философской ленты Ильдара Ягафарова «Байгал». История про волшебную рыбу, раскопанная в недрах татарского фольклора Мансуром Гилязовым, собрала аншлаг.

Два аншлага

Презентация «Байгала» прошла прошлой осенью в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Тогда фильм был смонтирован, но требовал некоторой доработки, и публике показали большие фрагменты, которые позволяли составить целостное впечатление о картине.

На презентацию проекта осенью собралось огромное количество народа, на подобные мероприятия в рамках кинофестиваля могут без билетов пройти все желающие, так что попасть в один из залов кинотеатра «Родина» можно было только потеряв в толпе пару пуговиц. Очевидно, учитывая тот опыт, на этот раз вход в кинозал «Парк-хауса» был строго по пригласительным билетам. Естественно, зал был заполнен до отказа: фильм еще не вышел, но уже собрал два аншлага.

Выступая перед показом ленты, председатель Союза кинематографистов РТ, режиссер «Байгала» Ильдар Ягафаров обратил внимание, что закрытый показ — это еще не премьера, и попросил ни в коем случае премьерой его не называть.

«Мы делали фильм полтора года, на протяжении этого времени было много разных ситуаций, но мы смогли ленту доделать, мы смогли ее закончить, в этом нам оказали помощь очень многие люди», — отметил Ильдар Ягафаров, поблагодарив тех, кто помог в создании фильма, особенно президента РТ Рустама Минниханова, поддержавшего проект в трудный момент.

Небольшой бюджет и «звезда»

Продюсерами ленты стали сам Ягафаров и генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, которая, кстати, снялась в ленте в одной из главных ролей. Бюджет «Байгала», что, к сожалению, пока традиционно для татарстанских фильмов, невелик — 4,5 миллиона рублей. Во всяком случае, такая цифра была озвучена осенью, и если она и увеличилась, то, скорее всего, не на много.

Драматург Мансур Гилязов придумал историю, с одной стороны, сказочную, с другой — философскую. Если рассказать ее вкратце, живет в волжских водах огромная рыба — Байгал. Тот, кто увидит ее, просто увидит (Байгал — не золотая рыбка, говорить не умеет), тот будет счастлив всю жизнь. Потому что сбудутся все его желания.

Главный герой Галимжан попадает в беду, как он ни бьется, никто помочь ему не может. Когда он совсем уж отчаялся и хочет свести счеты с жизнью, вблизи от него всплывает на поверхность, подобно подводной лодке, Байгал. И тут же, как по волшебству, звонит мобильник, ситуация, которая мучила героя, разрешилась.

Фильм снят без особых изысков, но каким-то «левитановским» взглядом



Фильм снят (оператор Юрий Данилов) без особых изысков, но каким-то «левитановским» взглядом, когда скромные осенние пейзажи Волги с ее каменистыми берегами, казанские улицы воспринимаются нежными и прозрачными. Режиссер, рассказывая историю главного героя, вполне бытовую, как-то незаметно переводит ее в философский пласт.



Основная удача ленты — актерские работы, особенно исполнитель роли главного героя Ринат Галимов. Нелепый, трогательный, смешной, трагичный в своем отчаянии. Абсолютно достоверный, ни на секунду не переигрывающий. С очень выразительным лицом, которое избороздили глубокие морщины, с натруженными руками и — по контрасту — с детскими чистыми глазами. Галимов — открытие нашего кинематографа.

Партнер Галимова во многих эпизодах — камаловец Ильдар Хайруллин, ироничный, земной, настоящий. Удивительно лаконична и убедительна Миляуша Айтуганова, которая прекрасно вписалась в компанию профессиональных актеров. Впрочем, надо отдать должное, кастинг в «Байгале» был проведен грамотно, даже в крошечных ролях есть запоминающиеся находки.

Разочарование фильма — Владимир Вдовиченков в роли следователя. То есть Вдовиченков-то, конечно, хорош, как говорят на театре в таких случаях, он и телефонную книгу прочтет талантливо. Просто в «Байгале» ему нечего играть, ну не его это масштаб, жаль, что материал роли так скуп. Почему в проект попал Вдовиченков, конечно, понятно. На «звезду» проще собрать публику.

Основная удача ленты — актерские работы, особенно исполнитель роли главного героя Ринат Галимов

Deus ex machina (с латыни «бог из машины») — Мансур Гилязов прибегнул к приему античного театра, когда неразрешимая ситуация разрешается неожиданно высшей силой. И здесь сказочно-философский «Байгал» вдруг становится вполне реалистическим произведением. Потому что в нашей реальности, особенно в той ситуации, в которой оказался бедняга Галимжан, ни на закон, ни на порядок, ни на порядочность людскую уповать невозможно. Там только «Бог из машины», если вдруг появится, и поможет. Или не появится, тогда уж никто не поможет.

Галимжану повезло — его «Бог из машины», Байгал, вовремя вынырнул из волжских глубин.