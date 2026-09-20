ВС РФ ударили по предприятию «Радионикс» и дата-центру в Киеве

Там осуществлялось производство систем управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9

Фото: Татьяна Демина

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поражены предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», производящее системы управления для ракет, и дата-центр «Би-мобаил».

По данным Минобороны, «Радионикс» осуществлял производство систем управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Дата-центр обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии над столицей России и на ее подступах более 1 600 БПЛА со вчерашнего дня.

Зульфат Шафигуллин