Новости происшествий

13:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:50, 19.09.2026

Ограничения действовали чуть более одного часа

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали чуть больше одного часа — с 08.25 по 09.30 мск.

Аэропорт Казани пока остается закрытым, Росавиация не предоставляла данных о возобновлении работы аэрогавани.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также