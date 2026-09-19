В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали чуть более одного часа
На всей территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали чуть больше одного часа — с 08.25 по 09.30 мск.
Аэропорт Казани пока остается закрытым, Росавиация не предоставляла данных о возобновлении работы аэрогавани.
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