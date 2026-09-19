Суд в Нижнекамске приостановил работу ресторана «Бахор» на 90 суток

В готовой продукции заведения лабораторно обнаружили бактерии кишечной палочки

Нижнекамский городской суд приостановил деятельность ресторана «Бахор» (ИП Шакирова Н.И.) сроком на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Постановление в отношении ресторана «Бахор» вынесено 11 сентября 2026 года после того, как в готовой продукции заведения лабораторно обнаружили бактерии кишечной палочки.

— Это указывает на наличие явной и непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, — уточняют в Роспотребнадзоре.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарных норм: отсутствие раковины для мытья рук и технологических документов на блюда, недостаток моечных ванн, использование немаркированных продуктов, нарушение режима хранения сырья, а также допуск к работе сотрудников без медосмотра. Бактерии группы кишечной палочки дополнительно найдены в смывах с разделочного ножа и холодильного оборудования.



На предпринимателя составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ, объект опечатан, материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее в Казани более 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления после посещения кафе восточной кухни «Nan Кебаб».

Зульфат Шафигуллин