В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
Избирательные участки работают в штатном режиме
В Татарстане с 16:30 мск действует режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
— Избирательные участки будут работать в штатном режиме, — отмечается в сообщении.
Телефон экстренных служб — 112.
Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.
Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что в случае объявления угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности все участки в Татарстане прервут голосование.
— И если это в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления команды «Отбой воздушной тревоги», — подчеркнул глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
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