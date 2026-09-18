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В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

16:46, 18.09.2026

Избирательные участки работают в штатном режиме

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 16:30 мск действует режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

— Избирательные участки будут работать в штатном режиме, — отмечается в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в случае объявления угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности все участки в Татарстане прервут голосование.

— И если это в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления команды «Отбой воздушной тревоги», — подчеркнул глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Никита Егоров

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